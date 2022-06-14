Події

21:43 14.06.2022

Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

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Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели розмову, під час якої обговорили подальші кроки щодо протидії агресії РФ.

"Поговорив із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Напередодні важливих міжнародних подій узгоджувалися подальші кроки щодо протидії агресії Росії проти України. Подякував Канаді за лідерство у підтримці нашої держави. Подальша оборонна співпраця обговорювалася окремо", - написав Зеленський у твіттері.

 

 

 

Теги: #канада #україна #розмова #трюдо #зеленський

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