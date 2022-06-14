Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели розмову, під час якої обговорили подальші кроки щодо протидії агресії РФ.

"Поговорив із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Напередодні важливих міжнародних подій узгоджувалися подальші кроки щодо протидії агресії Росії проти України. Подякував Канаді за лідерство у підтримці нашої держави. Подальша оборонна співпраця обговорювалася окремо", - написав Зеленський у твіттері.