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20:12 14.06.2022

Техдокументація у залізничній галузі має затверджуватись у Києві, а не в Москві – звернення вагонобудівників

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Техдокументація у залізничній галузі має затверджуватись у Києві, а не в Москві – звернення вагонобудівників

Українські виробники залізничного транспорту просять Міністерство інфраструктури (МІУ) та "Укрзалізницю" реформувати систему впровадження нормативно-технічної документації про допуск до обігу нової залізничної продукції, оскільки зараз реєстрація нових моделей та видача номерів вантажних вагонів у компетенції структур Російської залізниці (РЗ), яка може блокувати випуск нової залізничної техніки в Україні.

"Промислові підприємства, які виробляють залізничну продукцію, підписали колективне звернення до МІУ та УЗ, в якому просять їх переглянути нормативно-технічні зв'язки з РЗ та Радою залізничного транспорту (РЗТ) держав-учасниць СНД", - йдеться у пресрелізі інформаційного сервісу (ІС) "Вантажні перевезення в Україні".

В оприлюдненому інформсервісом зверненні підприємств пояснюється, що з метою уніфікації вимог до рухомого складу на шляхах загального користування країн СНД та Балтії, "Укрзалізниця" та інші залізничні підприємства України брали участь у роботі СЖТ держав-учасниць Співдружності (координаційний орган держав колишнього СРСР), співпрацюючи з РЗ, зокрема, з питань реєстрації нових моделей вагонів і видачі номерів.

"Наразі співпраця з РФ неможлива через військову агресію проти України, тому необхідне реформування системи та створення нового порядку роботи з впровадження нормативної та техдокументації, допуску нової продукції в обіг", - сказано в зверненні.

Лист підписали керівники великих профільних підприємств – АТ "Дніпровагонрембуд", ДП "Стальзавод", ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ТОВ "Дизельний завод", "ДМЗ "Карпати", Жмеринський вагоноремонтний завод "Експрес", Придніпровський механічний завод, а також ДП " Дніпропетровський орган із сертифікації залізничного транспорту" та ІС "Вантажні перевезення в Україні".

Підписанти пропонують створити об'єднання підприємств у формі некомерційного партнерства за участю АТ "Укрзалізниця" (як керівної організації) для обговорення, опрацювання та затвердження стандартів галузі, документації на нову продукцію та порядку її експлуатації, інших технічних питань. Затверджувати рішення об'єднання, на думку підписантів, має незалежний орган, підпорядкований МІУ.

 

 

Теги: #залізниця #техдокументація

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