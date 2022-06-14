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19:54 14.06.2022

Зеленський підписав закон про адміністративну процедуру

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Зеленський підписав закон про адміністративну процедуру

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про адміністративну процедуру", ухвалений Верховною Радою з поправками президента в лютому.

Відповідна позначка з'явилася у картці документа на сайті парламенту.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, коментуючи підписання закону, зазначив, що Україна продовжує рух до Європи, незважаючи на російську агресію.

"Сьогодні президент Зеленський підписав закон про адміністративну процедуру. Україна продовжує свій європейський шлях, навіть опираючись жорстокому російському вторгненню. Представництво ЄС в Україні допоможе застосувати цей ключовий закон на практиці", - написав Маасікас у Twitter.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 листопада 2021 року ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №3475 "Про адміністративну процедуру".

Документ передбачає запровадження єдиних правил надання адмінпослуг та максимальну цифровізацію цих послуг.

9 грудня 2021 року президент України повернув законопроєкт до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

17 лютого Верховна Рада повторно ухвалила загалом закон "Про адміністративну процедуру" (законопроєкт № 3475), врахувавши пропозиції президента України Володимира Зеленського. "За" проголосували 294 народні депутати.

 

 

 

Теги: #закон #адміністративна_процедура

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