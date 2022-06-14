Стефанчук: Україна готова пройти шлях до повноцінного членства в ЄС та провести всі необхідні реформи

Україна готова пройти складний шлях до повноцінного членства у Європейському Союзі та провести для цього всі необхідні реформи, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми хочемо отримати першу точку старту, дорожню карту, яку ми маємо виконати для того, щоб стати повноцінним членом ЄС", – сказав Стефанчук на зустрічі з колегами Федерального парламенту Бельгії – головою палати представників Еліан Тільйо та головою комітету із закордонних справ Ельз Ван Хоф у понеділок у Брюсселі.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Стефанчук висловив сподівання, що голова палати представників парламенту використає свій вплив, щоб Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

У свою чергу Тільйо висловила підтримку Україні.

"Роль України дуже важлива, і не лише для вашого членства, а загалом для Європейського Союзу, на ваших плечах багато що лежить", – зазначила вона.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з робочим візитом у Бельгії.