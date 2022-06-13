Нацполіція заблокувала виведення активів майже семи тисяч компаній, що мали зв'язки з РФ - Єнін

Національна поліція України заблокувала виведення активів майже 7 тисяч компаній, які мали господарські відносини з РФ та Білоруссю, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Департамент стратегічних розслідувань, протидії економічним злочинам та фінансування тероризму з боку РФ не дає легалізувати кошти структур, пов'язаних з Росією або Білоруссю. Буквально протягом останніх 2 місяців на фінансовий контроль поставлено понад 7 тис. резидентів, які мали господарські відносини з Росією або Білоруссю , чим запобігли виведенню коштів на суму до 200 млрд гривень у зазначені країни", - сказав Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, накладено арешт на активи цих компаній на загальну суму близько 21 млрд грн.

"Ми завдали превентивного удару по російським олігархам, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд гривень. Ще є дуже довгий перелік об'єктів, які опинилися під арештом", - заявив Єнін.

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