Містечко із залізничних вагонів для жителів Ірпеня, які втратили дах над головою, запрацює з 15 червня – ЗМІ

"Укрзалізниця" запрошує жителів міста Ірпеня, які втратили дах над головою внаслідок війни, заселитися до обладнаного з купейних залізничних вагонів містечка вже з 15 червня, повідомляє місцеве видання "Ірпінський вісник".

"З 15 червня в облаштоване "Укрзалізницею" Залізне містечко в Ірпені зможуть заселитися перші мешканці. Розміщене воно на вулиці Центральній поряд з парком і розраховане для мешканців, що втратили житло підчас окупації російськими військами. Загалом Залізне містечко може вмістити 100 людей (25 сімей)", - ідеться у повідомленні.

Житло являє собою нові обладнані купе з кондиціонером та санвузлом. Окремий вагон обладнаний душовими кабінками, також є вагон-ресторан. Неподалік розташовуються пральня та дитяча кімната.

"На території залізного містечка розміщені альтанки з мангалами, дитячий майданчик, літній кінотеатр та тенісний стіл. Харчування буде доставлятись з ресторану – безкоштовно. Територія містечка під цілодобовою охороною, в’їзд тільки для мешканців за картками. Також на всій території містечка працює Wi-Fi Starlink", – розповіли у виданні.

Раніше повідомлялося, що для обладнання містечка до одного з перонів станції Ірпінь підігнали п'ять пасажирських купейних вагонів та ще два спеціальних для технічних потреб жителів. Усі вагони були з несправною системою гальмування та не підлягали експлуатації без проходження ремонту.

Містечко було огороджено, щоб його жителі не виходили на колії. Передбачається, що вони там будуть, доки їхні будинки не буде повністю відбудовано.