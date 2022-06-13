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15:29 13.06.2022

Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

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Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

Суд за клопотанням Офісу генерального прокурора наклав арешт на корпоративні права підприємств, що є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України, на загальну суму понад 53,4 млн грн.

"Це цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх", - повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі.

За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій і застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Кримінальне провадження було відкрито за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Раніше, минулого тижня, російський бізнесмен Михайло Фрідман, який є співвласником таких великих українських компаній, як Альфа-Банк (Київ), "Київстар" та "ІДС" (із IDS Borjomi), консультувався з українською владою щодо отримання українського громадянства та перереєстрації основних активів в Україні, про що повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

За даними рейтингу 100 найдорожчих українських брендів, складеного виданням "НВ" та компанією MPP Consulting у 2021 році, ринкова вартість бренду "Моршинська" холдингу IDS Group Ukraine, найбільшого представника українського ринку мінеральних вод, становить $533 млн, що за поточним курсом еквівалентно 15,6 млрд грн.

Група створена наприкінці 2004 року в результаті об'єднання Миргородського заводу мінеральних вод, Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар", ПАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" ("ІДС") та ВАТ "Нова".

Група компаній IDS Group Ukraine, що входить до складу IDS Borjomi International, випускає мінеральну воду під торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Трускавецька Аква-Еко", "Трускавецька Кришталева", "Старий Миргород", "Аляска", "Сорочинська" "Аква Няня", Aqua Life тощо. Окрім того, група є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води "Боржомі" в Україні.

 

Теги: #суд #активи #олігарх

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