Голова Нацполіції: Про легалізацію зброї можна говорити після облікування тієї, яка в українців є наразі

Питання права українців на володіння зброєю для власного захисту варто вирішувати після облікування всієї зброї, яка є у них наразі, - продумати все покроково, щоб уникнути ускладнення криміногенної ситуації, вважає голова Національної поліції Ігор Клименко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи результати опитування, які показали запит українців на володіння зброєю для захисту себе та своєї сім'ї, Клименко наголосив на необхідності "розділити бойові дії та мирне життя".

"Коли розпочиналася повномасштабна війна РФ в Україні, було ухвалено правильне, на мою думку, рішення щодо озброєння наших громадян. Це дало змогу зупинити ворога і бути у відносній безпеці тим, хто був на якійсь відстані від лінії бойових зіткнень", - зазначив голова Нацполіції.

Водночас він додав, що українці повертаються на деокуповані території, країна намагається повернутись до мирного життя.

"З початку бойових дій із незаконного обігу лише співробітники карного розшуку вилучили понад тисячу одиниць вогнепальної зброї, понад 100 гранатометів та 350 тисяч боєприпасів. Тисячі одиниць зброї на руках можуть становити загрозу життю мирних та законослухняних громадян", - наголосив голова Нацполіції.

"Так ось, все спочатку треба повернути на склади, облікувати або підірвати, як це роблять вибухотехніки, а потім вже повертатися до питання володіння зброєю. Тобто, насамперед ми маємо облікувати всю зброю, яка є на сьогодні у наших громадян", - висловив думку Клименко.

За його словами, поліція в перші дні вторгнення видала близько 18 тисяч одиниць зброї, вона облікова, також і військові облікували видану ними зброю. "Але є багато трофейної зброї, невідомого походження, боєприпасів", - додав голова Нацполіції.

Також Клименко зазначив, що криміналітет, який "трохи притих" на початку війни, буде знову активним, і злочинність підніметься до рівня мирного часу.

Він підсумував: "Тому має бути step by step: спочатку реєстр, щоб зрозуміти, скільки зброї є на руках, у кого вона є. І вже після цього можемо говорити про те, яка зброя, якого калібру та якого класу має бути на руках у наших громадян - чи то автомат, чи карабін або пістолет".