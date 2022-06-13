Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

Кількість тих, хто в'їжджає в Україну через західний її кордон, у ці вихідні перевищила кількість тих, хто виїжджає, хоча перед цим кілька днів фіксувався чистий відплив людей із країни, якого не було з 9 травня.

Згідно з інформацією Держприкордонслужби у фейсбуці, 12 червня Україну залишили 33 тис. осіб порівняно з 40 тис. днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила понад 40 тис. порівняно з майже 41 тис. напередодні.

За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 12 червня з країни в Україну в'їхало 26,7 тис. порівняно з 28 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становив 21,5 тис. проти 24,9 тис. напередодні.

Держприкордонслужба України уточнила, що в неділю кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами знизилася до рекордно низького рівня в 90 машин зі 129 у суботу та 165-170 у два попередні дні.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис.осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.

Проте вже 7-8 червня чистий приплив обчислювався в сотнях людей, тоді як до цього – в тисячах, а в деякі дні він перевищував і 10 тис. людей. Прикордонне відомство Польщі вперше після місячної перерви зафіксувало чистий відплив з України 7 червня.

Загалом від початку війни до Польщі в'їхало з України 3,976 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – 1,993 млн.

Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 9 червня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,364 млн людей., з них до Польщі 3,864 млн, Росії – 1,136 млн, Угорщини – 741,5 тис., Румунії – 622,93 тис., Молдови – 494,42 тис., Словаччини – 487,15 тис., Білорусі – 16,65 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,388 млн осіб.