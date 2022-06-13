Події

07:26 13.06.2022

У Лисичанську близько 50 диверсантів, ймовірно, могли передавати росіянам інформацію про ЗСУ

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У Лисичанську близько 50 диверсантів, ймовірно, могли передавати росіянам інформацію про ЗСУ

У Лисичанську близько 50 диверсантів, ймовірно, могли передавати росіянам інформацію про бійців Збройних сил України (ЗСУ), повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зрадники. Вони ходили до наших гумштабів користуватися інтернетом, щоб зливати інформацію росіянам, а потім міста палали", - написав Гайдай у фейсбуці в ніч на понеділок.

За його словами, Служба безпеки України спільно з поліцейськими провела у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, зливалася інформація про українських військових.

"Примітно, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах", - наголосив голова ОВА.

Гайдай повідомив, що правоохоронці перевірили "активність" понад 50 людей, які надто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу – отримували її, і не виходячи зі штабу – зраджували Україні. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують. За що ви здавали своїх?", - написав Гайдай.

За його словами, СБУ вже виявила канали зв'язку представників окупантів із так званими коригувальниками вогню.

"Зараз у проросійському контенті соцмереж почали поширюватися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасового обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні. Щури бояться, Україна працює! Знайдуть кожного зрадника!", - підсумував Гайдай, закликавши українців до пильності.

 

 

 

Теги: #диверсанти #луганська_область

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