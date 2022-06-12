Події

19:36 12.06.2022

Британська компанія надасть Україні десять роботів-саперів для розмінування

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Британська компанія надасть Україні десять роботів-саперів для розмінування

Британська оборонна компанія QinetiQ надасть Україні 10 саперних роботів для розмінування територій, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"TALON" поїде розміновувати Україну. Це саперний робот, який не тільки визначає місце "подарунків", а й знешкоджує їх. До початку війни у нас вже було понад 12 таких, зараз "QinetiQ" піджене ще 10", - написав Білошицький у фейсбуці в неділю.

За його словами, такі роботи можуть брати на себе до 45 кг та тягнути вантаж до 680 кг. У базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна вага – від 52 до 71 кг.

Разом із тим, силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год та працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб.

 

 

 

Теги: #велика_британія #розмінування #роботи

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