У Тернопільській області потік дощової води зніс у річку автомобіль, загинули три людини

У селі Ліщанці Тернопільської області через негоду загинули три людини.

За інформацією Держслужби з НС у телеграм-каналі, повідомлення про те, що внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому було три людини, надійшло о 21.40.

"Прибулі до місця події рятувальники виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, лежить у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки були організовані вздовж русла річки", - наголошується в повідомленні.

У воді знайшли тіло водія-чоловіка 1990 року народження, а також двох дівчаток 2009 року народження.