У Тернопільській області потік дощової води зніс у річку автомобіль, загинули три людини
У селі Ліщанці Тернопільської області через негоду загинули три людини.
За інформацією Держслужби з НС у телеграм-каналі, повідомлення про те, що внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому було три людини, надійшло о 21.40.
"Прибулі до місця події рятувальники виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, лежить у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки були організовані вздовж русла річки", - наголошується в повідомленні.
У воді знайшли тіло водія-чоловіка 1990 року народження, а також двох дівчаток 2009 року народження.