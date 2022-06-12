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10:58 12.06.2022

Російська армія втратила в Україні вже 32 150 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

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Російська армія втратила в Україні вже 32 150 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

- Із початку повномасштабного військового вторгнення російська армія втратила в Україні 32 150 військовослужбовців, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.06 орієнтовно становлять особового складу - близько 32 150 (+100) людей ліквідовані, танків ‒ 1430 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од, артилерійських систем – 715 (+3) од, РСЗВ - 226 (+4) од, засоби ППО - 97 (+0) од, літаків – 212 (+0) од, вертольотів – 178 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3), крилаті ракети - 125(+0), кораблі/катери - 13 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн - 2455 (+7) од, спеціальна техніка – 54 (+0)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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