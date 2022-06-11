Глави МЗС України та Литви обговорили розблокування експорту продовольства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Литви Габрієлюсом Ландсбергісом, повідомляє пресслужба МЗС України у телеграм-каналі.

"Провів телефонну розмову з литовським колегою та другом Габріелюсом Ландсбергісом. Працюємо разом над вирішенням проблеми розблокування українського експорту продовольства. Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря", - заявив Кулеба за підсумками розмови.