Події

14:32 11.06.2022

Україна отримає 7 самохідних гаубиць з Німеччини близько 22 червня – посол Мельник

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Україна отримає 7 самохідних гаубиць з Німеччини близько 22 червня – посол Мельник

Україна отримає 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 з Німеччини близько 22 червня, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Тому ситуація така: у нас є оголошення, які або зовсім не виконуються, або... йдеться про дві обіцянки: 7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам — ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані Гепарди. Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 гепардів — до кінця липня, ще 15 — до кінця серпня", - сказав Мельник в інтерв'ю НВ.

Посол наголосив, що тільки два рішення з усіх оголошених німецьким урядом на сьогодні перебувають у стадії реалізації.

Джерело: https://nv.ua/world/geopolitics/pochemu-sholc-ne-daet-ukraine-tyazheloe-oruzhie-andrey-melnik-intervyu-nv-novosti-ukrainy-50248995.html

Теги: #мельник #зброя #німеччина

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