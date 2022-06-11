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13:54 11.06.2022

Вибори нового голови Конституційного Суду України очікуються наступного тижня – представник Ради в КС

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Вибори нового голови Конституційного Суду України очікуються наступного тижня – представник Ради в КС

Вибори нового голови Конституційного Суду України очікуються до 15 червня, повідомила представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Згідно з регламентом Конституційного суду, протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови суду повинні відбутися вибори наступного... оскільки повноваження Тупицького (колишнього голови КС Олександра Тупицького – ІФ) припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня, тобто вже не пізніше наступного тижня, Конституційний Суд повинен провести вибори нового голови", – сказала вона в ефірі національного телемарафону #UAразом в суботу.

Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану.

На запитання про те, хто є претендентами на цю посаду, вона зазначила, що не уповноважена коментувати це, оскільки КС офіційно не оприлюднив цю інформацію.

"Чи будуть вибори результативними, подивимося, тому що наразі вибраними є 14 суддів, а для обрання голови КС потрібно 10 голосів. Тобто це повинна бути особа, яка має великий авторитет і повагу серед суддів КС. Чи є така особа, ми дізнаємося вже наступного тижня", - додала вона.

Теги: #кс #вибори #голова

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