Події

20:43 10.06.2022

У Сумській області з середини червня зміниться час реалізації алкоголю

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У Сумській області з середини червня зміниться час реалізації алкоголю

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький повідомив про наміри змінити тимчасовий період реалізації алкогольних напоїв на території області найближчим часом, попередньо з 14 червня.

"Сьогодні разом із рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих та правоохоронних органів, дійшли спільної згоди у цьому питанні. У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щодня: у будні – з 11.00 до 19.00; у вихідні, як і було до цього, магазини будуть продавати алкоголь будь-якої міцності під час своєї роботи: у барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом усього тижня з 11.00 до 21.00.

За його словами, до такого рішення його підштовхнула низка обставин, серед яких різке скорочення надходження акцизного податку (18 млн грн на місяць проти 36 млн грн), триразове збільшення кількості експертиз на визначення стану алкогольного сп'яніння, значне збільшення випадків госпіталізації в результаті алкогольних інтоксикацій та отруєнь сурогатами, зростання кількості правопорушень, вчинених у стані сп'яніння.

"Ці нововведення почнуть діяти на всій території області з моменту опублікування офіційного розпорядження (попередньо з наступного вівторка, 14 червня)", - написав Живицький.

 

 

 

Теги: #алкоголь #сумська_область

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