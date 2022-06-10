Події

17:27 10.06.2022

Понад 370 звільнених населених пунктів України вже розміновано - заступник глави ОП

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Понад 370 звільнених населених пунктів України вже розміновано - заступник глави ОП

На сьогодні в Україні деокуповано 1 тис. міст та сіл, понад 370 звільнених населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів, повідомив заступник голови Офісу президента (ВП) Кирило Тимошенко.

"Заклади охорони здоров'я відновили роботу в 445 населених пунктах, заклади освіти – більше ніж у 450 населених пунктах. Послуги мобільного зв'язку та інтернету відновлено більше ніж у 760 населених пунктах. Національна поліція відновила роботу на 64% територій, звільнених від російської окупації", - розповів він під час брифінгу у п'ятницю.

Поступово відновлюється транспортне сполучення у звільнених містах: на 70% - автомобільне і на 45% - залізничне. У понад 600 населених пунктах налагоджено роботу магазинів, додав заступник голови ОП.

За його словами, цього тижня "Укравтодор" продовжив асфальтування пошкоджених ділянок дороги М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ Чернігівської області, де під час окупації точилися танкові бої. Цією трасою забезпечується сполучення між центральними районами Чернігівщини. На певних ділянках уже виконано ямковий ремонт – закрито вибоїни.

На Чернігівщині також триває робота з розмінування територій. Від початку бойових дій Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучила в регіоні понад 27 тис. вибухонебезпечних предметів.

У Харківській області після обстрілів, як повідомив заступник голови ОП, уже відновлено газопостачання для 5 тис. сімей.

"Харківгаз" відновив роботу в Дергачівській та Малоданилівській громадах, де окупанти пошкодили газопровід. Пуск газу здійснено в Дергачах, с. Лужок, а також у Малій Данилівці, Чайківці, Каравані. У селищах Рогань та Високому виконано відновлювальні та локалізаційні роботи наслідків ворожих обстрілів газорозподільних мереж, за добу підключено 2716 абонентів. Щодо електропостачання у Харківській області - в Чугуєві та селищі Печеніги підключено 1310 абонентів", - сказав він.

У Харкові комунальні служби працюють над ремонтом житлового фонду: за добу захищено від негоди 79 пошкоджених вікон. Щодня на вулицях міста триває очищення територій від завалів.

На Сумщині, за словами Тимошенка, також відбуваються роботи з відновлення втраченої інфраструктури. Комунальники досі працюють над розбиранням масштабних руйнувань Охтирської ТЕЦ, фахівці здійснюють демонтаж зруйнованих конструкцій.

Крім того, триває розмінування населених пунктів: Охтирка, Тростянець, Великий і Малий Висторопи, Калинівка та Бочечки Конотопського району.

У Київській області виконуються ремонтні роботи дорожньої інфраструктури. Наразі вже відновлено проїзд 22 тимчасовими переправами із 24. Ремонт іще двох пошкоджених мостів відбувається у посиленому режимі. Відновлюється транспортне сполучення мостом поблизу с. Сеньківка Бориспільського району.

На ділянці автодороги Димер – Богдани в Сухолуччі було виконано роботи з бетонування мосту, найближчим часом планується відновити рух.

На Київщині відновили роботу 335 приміських і міжміських автобусних маршрутів. На них задіяно близько 475 транспортних засобів.

Теги: #розмінування

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