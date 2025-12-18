Перед підвищення окладів для педпрацівників треба впевнитися, чи громадам вистачить на це доднадходжень від ПДФО - Лещик

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що перед тим, як приймати рішення про підвищення посадових окладів для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів державної та комунальної форми власності з 1 січня 2026 року, необхідно впевнитися, що для всіх громад та областей вистачить на це додаткових надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

"У мережі поширилася інформація про проєкт постанови КМУ, якою передбачено підвищення посадових окладів для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів державної та комунальної форми власності на 37% з 1 січня 2026 року. Радію цій ініціативі. Для мене важливо, щоб ініціатива щодо підвищення заробітних плат дала дійсно добрий результат, а не призвела до зменшення доплат/надбавок, скорочення закладів освіти й педагогів, додаткового навантаження на місцеві бюджети", - написала Лещик в мережі Facebook.

Вона нагадала, що заробітна плата педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти фінансується з державного бюджету, заробітна плата працівників дошкільної та позашкільної освіти фінансується - коштом громад, а спеціальні школи та заклади професійної освіти у більшості випадків фінансуються за рахунок коштів обласних бюджетів.

Вона додала, що з огляду на звернення, які вона опрацьовує, у неї виникає запитання, чи будуть мати громади та області кошти на збільшення посадового окладу педагогів для всіх рівнів освіти.

Уповноважена також розповіла, що отримую звернення від батьків, педагогів, громад про нестачу коштів для: медичного огляду працівників закладів освіти; виплати надбавки за престижність (встановлюють мінімальну у розмірі 5%); підвищення заробітних плат працівників дошкільної та позашкільної освіти; субвенції для підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП), яка виділяється на оплату корекційно-розвиткових занять; пільгового харчування здобувачів освіти; інших потреб.

За її словами, Міністерство освіти і науки зазначає, що збільшена заробітна плата працівників дошкільної та позашкільної освіти буде частково повертатися у місцевий бюджет у вигляді податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), і за розрахунками Міносвіти ці додаткові ресурси мають покрити підвищення посадових окладів усіх сфер освіти.

У зв’язку з цим, Лещик виказала застереження, зокрема, що частина громад вже прийняли бюджет на 2026 рік, і поява такої ініціативи наприкінці року змушує переглядати бюджети та змінювати їх на значну суму.

"Частина спеціальних шкіл перебувають на балансі та відповідно фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Лише частину закладів професійної освіти передали громадам (питання, чому не передають – це окрема важка історія), у більшості випадків заклади професійної освіти перебувають на балансі та відповідно фінансуються коштом обласних адміністрацій. Області отримують 15% ПДФО і для них збільшення у 2026 році не передбачається. Якщо збільшиться заробітна плата педагогів, то відповідно має збільшитися й надходження від ПДФО і для областей, але знову стоїть питання, чи вистачить цих коштів", - додала вона.

Крім того, на її думку, є ризик того, що громади щоб виконати постанову уряду, будуть ініціювати зменшення доплат/надбавок, оптимізацію мережі та скорочення педагогів.

"Пропоную здійснити розрахунок щодо всіх громад та областей, щоб показати, що додаткових надходжень ПДФО вистачить для покриття витрат на підвищення заробітних плат усіх сфер освіти. Розумію, що це клопітка та довготривала праця, але за наявності розрахунків освітяни матимуть важелі, якщо громада буде зазначати, що коштів немає. Водночас розрахунок покаже, яким громадам не вистачатиме цих коштів, і тоді необхідно ініціювати виділення дотацій цим громадам. У цій довгоочікуваній ініціативі важлива практична реалізація нормативно-правових актів для того, щоб права педагогів були дотримані", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 листопада Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачалося, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно було б: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

По результатам розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. В той же час, уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.