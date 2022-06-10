Голові Шевченківської ОТГ Пилипенку, викраденому окупантами в березні, вдалося повернути додому

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викраденого окупантами в березні голову Шевченківської громади Олега Пилипенка вдалося звільнити з полону.

"Сьогодні 11-й був обмін завдяки Координаційному штабу з роботи з полоненими. Говорю про це сьогодні, бо два з чимось місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Ми його витягли, переговори тривали дуже довго... Зараз він уже тут, тож ми його вітаємо. Все буде добре", - підсумував Кім.

Голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко зник у Миколаївській області в березні. За словами його дружини Тетяни, Пилипенко поїхав розвозити хліб і не повернувся.