Події

16:35 10.06.2022

Голові Шевченківської ОТГ Пилипенку, викраденому окупантами в березні, вдалося повернути додому

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Голові Шевченківської ОТГ Пилипенку, викраденому окупантами в березні, вдалося повернути додому

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викраденого окупантами в березні голову Шевченківської громади Олега Пилипенка вдалося звільнити з полону.

"Сьогодні 11-й був обмін завдяки Координаційному штабу з роботи з полоненими. Говорю про це сьогодні, бо два з чимось місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Ми його витягли, переговори тривали дуже довго... Зараз він уже тут, тож ми його вітаємо. Все буде добре", - підсумував Кім.

Голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко зник у Миколаївській області в березні. За словами його дружини Тетяни, Пилипенко поїхав розвозити хліб і не повернувся.

Теги: #пилипенко #повернення #отг

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