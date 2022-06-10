Порошенко: Усі зусилля мають бути спрямовані на набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС

Наразі всі зусилля мають бути спрямовані на набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС на найближчому засіданні Європейської ради, заявив п'ятий президент України Петро Порошенко й уточнив, що це стане одним із найзначніших символічних кроків, які може зробити ЄС, щоб допомогти Україні в боротьбі з РФ.

"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де ухвалюватимуть рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на цьому мають бути сконцентровані зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін", – наголосив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він також зазначив, що під час Конгресу ЄНП у Роттердамі на кожній зустрічі з європейськими лідерами у виступах та переговорах наполягав на важливості такого рішення для безпеки на континенті.

"У мене відбулися зустрічі з більшістю керівників Європейського Союзу, дуже тепла і змістовна зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми знаємо, як багато зараз залежить від Європейської комісії, і я бачу, що пані Урсула робить усе можливе, є твердим прихильником майбутнього статусу країни-кандидата для України", – зазначив Порошенко.

Команда "Європейської солідарності", зазначив він, брала активну участь у формуванні резолюції Конгресу, яка, зокрема, була присвячена Україні.

"Це було принципово: ЄНП та її учасниці з усієї Європи наполягають на наданні Україні статусу країни-кандидата. Офіційно. Це дуже важливо. Результатом цього є конкретні дії, які відбулися після Конгресу в Роттердамі. Саме представники ЄНП ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни – кандидата у члени ЄС. Це – домовленість", – наголосив Порошенко.

"Друга позиція – це де-факто тотальне голосування депутатів від ЄНП у Європарламенті постанови про надання нам відповідно статусу. Ми очікуємо найближчим часом візиту керівництва Єврокомісії, де буде обговорено конкретні деталі. Сьогодні рішення мають ухвалювати дві інституції. Перша – це Єврокомісія та єврокомісари, які готують відповідний проєкт рішення. І друга, головна, це країни-члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємось, що нам вдасться це зробити", – додав він.

"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго, і тому нам зараз важливо об'єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей і реалізувала ці можливості", – резюмував Порошенко.