Події

10:48 10.06.2022

Компанія Bednar позбавила аграрія-колаборанта гарантії на свою техніку

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Чеський виробник сільгосптехніки Bednar скасував гарантію на дискову борону власного виробництва для ТОВ "Агробізнес" (Херсонська обл.), що належить депутату Херсонської облради від "ОПЗЖ" Едуарду Репілевському, відомому своїми закликами співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ.

"На основі публічної інформації щодо колабораційних дій Едуарда Репілевського, генерального директора ТОВ "Агробізнес", розташованого в селі Мар'янівка Каховського району Херсонської області, компанія BEDNAR FMT ухвалила рішення про відміну гарантії на придбану в 2021 році дискову борону ATLAS AO60", - написав сільгоспвиробник у фейсбуці у четвер увечері.

Це рішення Bednar ухвалила у відповідь на незаконні заклики Репілевського до співпраці з російськими окупантами, а також пропозицією українським аграріям реєструватися в тимчасово окупованому РФ Криму та постачати туди свою продукцію.

Сільгоспвиробник також нагадав, що Репілевський - депутат Херсонської обласної ради від партії "ОПЗЖ".

Як повідомлялося, у квітні Bednar зупинив постачання своєї продукції та запчастин до неї на ринок країни-агресора РФ через її військове вторгнення в Україну, і не планує подальшої співпраці з Росією.

Компанія виробляє с/г техніку для обробки ґрунту, посіву, мульчування, внесення добрив та управління пожнивними залишками. Її продукція експортується до 39 країн світу з різними кліматичними та ґрунтовими умовами.

Bednar працював у РФ із 2010 року, мав представництва у 10 регіонах Центральної Росії. У 2020 році до РФ було поставлено близько 75 од. техніки бренду, у 2021 році постачання було збільшено до 150 од.

Теги: #колаборант #аграрій

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