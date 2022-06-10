Компанія Bednar позбавила аграрія-колаборанта гарантії на свою техніку

Чеський виробник сільгосптехніки Bednar скасував гарантію на дискову борону власного виробництва для ТОВ "Агробізнес" (Херсонська обл.), що належить депутату Херсонської облради від "ОПЗЖ" Едуарду Репілевському, відомому своїми закликами співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ.

"На основі публічної інформації щодо колабораційних дій Едуарда Репілевського, генерального директора ТОВ "Агробізнес", розташованого в селі Мар'янівка Каховського району Херсонської області, компанія BEDNAR FMT ухвалила рішення про відміну гарантії на придбану в 2021 році дискову борону ATLAS AO60", - написав сільгоспвиробник у фейсбуці у четвер увечері.

Це рішення Bednar ухвалила у відповідь на незаконні заклики Репілевського до співпраці з російськими окупантами, а також пропозицією українським аграріям реєструватися в тимчасово окупованому РФ Криму та постачати туди свою продукцію.

Сільгоспвиробник також нагадав, що Репілевський - депутат Херсонської обласної ради від партії "ОПЗЖ".

Як повідомлялося, у квітні Bednar зупинив постачання своєї продукції та запчастин до неї на ринок країни-агресора РФ через її військове вторгнення в Україну, і не планує подальшої співпраці з Росією.

Компанія виробляє с/г техніку для обробки ґрунту, посіву, мульчування, внесення добрив та управління пожнивними залишками. Її продукція експортується до 39 країн світу з різними кліматичними та ґрунтовими умовами.

Bednar працював у РФ із 2010 року, мав представництва у 10 регіонах Центральної Росії. У 2020 році до РФ було поставлено близько 75 од. техніки бренду, у 2021 році постачання було збільшено до 150 од.