Ткаченко анонсував створення Експертної ради з декомунізації та дерусифікації і рекомендував створювати такі самі ради при місцевих органах влади

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко анонсував створення при відомстві Експертної ради з декомунізації та дерусифікації і рекомендував створювати такі самі ради при місцевих органах влади.

"Для того щоб цей процес (дерусифікація – ІФ) відбувався у законних межах, важливо рекомендувати місцевим органам влади мати такі самі Експертні ради, як створюється при МКІП, щоб історики, філософи, місцеві активісти могли обговорити те чи інше питання", - зазначив Ткаченко на брифінгу у Національному медіацентрі "Україна – Укрінформ" у п'ятницю вранці.

За словами міністра, рішення про створення такої Експертної ради при Мінкультури буде ухвалено найближчим часом.

До її складу, крім представників міністерств та інших центральних органів влади, будуть запрошені громадські та культурні діячі, історики, видавці, режисери, керівники музеїв Олесь Доній, Владислава Осьмак, Федір Андрощук, Софія Дяк, Іван Патриляк, Павло Гай-Нижник, Олександр Красовицький, Євгенія Муляр, Ганна Циба, Ігор Пошивайло, Юрій Савчук, Ростислав Держипільський, Тетяна Пилипчук, Ірина Бірюкова, Олена Корчова тощо.

Ткаченко зазначив, що відповідна комісія при міністерстві вже працює, розглядає звернення та дає свої рекомендації у цій сфері щодо перейменування топонімів та демонтажу пам'ятників, а створення Експертної ради має удосконалити роботу у цьому напрямі.