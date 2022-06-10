Події

09:15 10.06.2022

Втрати ворога за добу становили майже 200 осіб о/с, 11 танків, 9 РСЗВ, 10 безпілотників

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Втрати ворога за добу становили майже 200 осіб о/с, 11 танків, 9 РСЗВ, 10 безпілотників

Втрати російського агресора становлять на сьогодні майже 31900 особового складу, за добу українські військові збільшили їх на 200 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.06 орієнтовно становлять: особового складу – близько 31 900 (+200) осіб, танків – 1 409 (+11) од., бойових броньованих машин – 3 450 (+12) од., артилерійських систем - 712 (+1) од., РСЗВ - 222 (+9) од., засобів ППО - 97 (+1) од., літаків - 212 (+0) од., вертольотів - 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10), крилатих ракет – 125 (+0), кораблів/катерів - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 438 (+17) од., спеціальної техніки – 54 (+1)", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Дані уточнюються, зазначають у Генштабі.

Теги: #рф #війна #втрати

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