За добу харківські рятувальники загасили 20 пожеж, які сталися в результаті ворожих обстрілів, піротехніки ліквідували 137 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди, 35 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 20 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Новобаварському (2), Шевченківському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (9), Ізюмському (1), Богодухівському (3) та Харківському (4) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, електропідстанція, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойні ліси", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, 9 червня, близько 8:02, внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі області почалася пожежа на території виробничого підприємства, у складі з макухою (7 тонн). О 9:40 пожежу було ліквідовано.

О 17:20 під час повторного обстрілу виробничого підприємства, спалахнули 4 вантажні автомобілі, вогонь охопив площу 90 кв.м. Для ліквідації пожежі було задіяно 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 6 осіб особового складу ДСНС. О 20:00 пожежу було ліквідовано.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 5 зруйнованих об'єктах у Салтівському, Київському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. До них було залучено 66 рятувальників та 11 одиниць спеціальної техніки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 137 ворожих боєприпасів.