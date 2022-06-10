Події

08:42 10.06.2022

За добу харківські рятувальники загасили 20 пожеж, які сталися в результаті ворожих обстрілів, піротехніки ліквідували 137 боєприпасів

1 хв читати
За добу харківські рятувальники загасили 20 пожеж, які сталися в результаті ворожих обстрілів, піротехніки ліквідували 137 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди, 35 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 20 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Новобаварському (2), Шевченківському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (9), Ізюмському (1), Богодухівському (3) та Харківському (4) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, електропідстанція, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойні ліси", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, 9 червня, близько 8:02, внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі області почалася пожежа на території виробничого підприємства, у складі з макухою (7 тонн). О 9:40 пожежу було ліквідовано.

О 17:20 під час повторного обстрілу виробничого підприємства, спалахнули 4 вантажні автомобілі, вогонь охопив площу 90 кв.м. Для ліквідації пожежі було задіяно 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 6 осіб особового складу ДСНС. О 20:00 пожежу було ліквідовано.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 5 зруйнованих об'єктах у Салтівському, Київському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. До них було залучено 66 рятувальників та 11 одиниць спеціальної техніки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 137 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #харків #пожежі #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 10.06.2022
На Харківщині за добу 2 загиблих, 15 поранених унаслідок ворожого обстрілу

На Харківщині за добу 2 загиблих, 15 поранених унаслідок ворожого обстрілу

08:16 10.06.2022
Масштабну пожежу на заводі "Електромашина" у Харкові ліквідовано, встановлюється причина загоряння

Масштабну пожежу на заводі "Електромашина" у Харкові ліквідовано, встановлюється причина загоряння

19:24 09.06.2022
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів спалахнув ліс, гасити вогонь довелося під повторним обстрілом

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів спалахнув ліс, гасити вогонь довелося під повторним обстрілом

17:29 09.06.2022
Унаслідок російського вторгнення втратили житло 150 тисяч харків'ян - Терехов

Унаслідок російського вторгнення втратили житло 150 тисяч харків'ян - Терехов

08:17 09.06.2022
Розпочато розслідування ворожих обстрілів Харкова, в результаті яких постраждали два мирні жителі та був пошкоджений супермаркет

Розпочато розслідування ворожих обстрілів Харкова, в результаті яких постраждали два мирні жителі та був пошкоджений супермаркет

08:11 09.06.2022
У Харкові за попередніми даними двоє людей загинули, четверо - травмовані в результаті пожежі, яка виникла через обстріл

У Харкові за попередніми даними двоє людей загинули, четверо - травмовані в результаті пожежі, яка виникла через обстріл

08:06 09.06.2022
Ворог обстріляв сєвєродонецький "Азот", у Луганській області загинуло четверо людей, шість – поранено

Ворог обстріляв сєвєродонецький "Азот", у Луганській області загинуло четверо людей, шість – поранено

07:49 09.06.2022
Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

07:13 09.06.2022
За середу внаслідок обстрілів загинуло 4 особи, 11 – поранено

За середу внаслідок обстрілів загинуло 4 особи, 11 – поранено

21:18 08.06.2022
У Сумській області в результаті обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби

У Сумській області в результаті обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

На Запоріжжі вдається зривати плани окупантів, на Харківщині рухаємося вперед

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

ОСТАННЄ

В Україні у найближчих дві доби переважно без опадів

Українські військові збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник

Україна та Польща збільшать пропускну спроможність пункту "Краковець – Корчова"

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

Компанія Bednar позбавила аграрія-колаборанта гарантії на свою техніку

США занепокоєні рішенням т.зв. суду ДНР про вирок трьом іноземцям, які служили у ЗСУ, закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право

Ткаченко анонсував створення Експертної ради з декомунізації та дерусифікації і рекомендував створювати такі самі ради при місцевих органах влади

Єрмак зустрівся з президентом організації "Яхад-Ін Унум", яка збирає докази воєнних злочинів РФ в Україні

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА