Грузія планує виробляти бойові безпілотники та закупити нову партію американських ПТРК "Джавелін"

Міністр оборони Грузії Джуншер Бурчуладзе повідомив про плани закупити третю партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Джавелін", а також налагодити у країні виробництво військових безпілотників.

"Відправлено запит на закупівлю третьої партії "Джавелін"", - сказав міністр, під час виступу в четвер у парламенті республіки.

Минулого тижня грузинські ЗМІ повідомляли, що в поданій до парламенту Грузії щорічній доповіді глави грузинського уряду Іраклія Гарібашвілі йшлося про закупівлю міністерством оборони Грузії в поточному році в США додаткової (другої) партії ПТРК "Джавелін".

Говорячи про інші плани, спрямовані на підвищення обороноздатності країни, Бурчуладзе звернув увагу на оперативні та тактичні безпілотні розвідувальні та ударні літальні апарати. За його інформацією, здійснюються серйозні кроки, аби виробництво безпілотників почалося в Грузії.

"На цьому етапі створено спільне грузино-польське підприємство, яке забезпечить виробництво на території Грузії безпілотних розвідувальних летальних апаратів та безпілотників-самогубців", - сказав він.

За його словами, планується, що компанія випустить безпілотні літальні апарати до кінця цього року.