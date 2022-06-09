Події

21:59 09.06.2022

Грузія планує виробляти бойові безпілотники та закупити нову партію американських ПТРК "Джавелін"

1 хв читати
Грузія планує виробляти бойові безпілотники та закупити нову партію американських ПТРК "Джавелін"

Міністр оборони Грузії Джуншер Бурчуладзе повідомив про плани закупити третю партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Джавелін", а також налагодити у країні виробництво військових безпілотників.

"Відправлено запит на закупівлю третьої партії "Джавелін"", - сказав міністр, під час виступу в четвер у парламенті республіки.

Минулого тижня грузинські ЗМІ повідомляли, що в поданій до парламенту Грузії щорічній доповіді глави грузинського уряду Іраклія Гарібашвілі йшлося про закупівлю міністерством оборони Грузії в поточному році в США додаткової (другої) партії ПТРК "Джавелін".

Говорячи про інші плани, спрямовані на підвищення обороноздатності країни, Бурчуладзе звернув увагу на оперативні та тактичні безпілотні розвідувальні та ударні літальні апарати. За його інформацією, здійснюються серйозні кроки, аби виробництво безпілотників почалося в Грузії.

"На цьому етапі створено спільне грузино-польське підприємство, яке забезпечить виробництво на території Грузії безпілотних розвідувальних летальних апаратів та безпілотників-самогубців", - сказав він.

За його словами, планується, що компанія випустить безпілотні літальні апарати до кінця цього року.

 

 

Теги: #сша #грузія #закупівлі #джавелін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 09.06.2022
США навчать українських військових використанню західних РСЗВ

США навчать українських військових використанню західних РСЗВ

07:23 09.06.2022
У США п'ятеро людей загинули в результаті аварії військового конвертоплану

У США п'ятеро людей загинули в результаті аварії військового конвертоплану

07:10 09.06.2022
Гаубицю М777 готують до відправлення в Україну

Гаубицю М777 готують до відправлення в Україну

07:05 09.06.2022
Палата представників США ухвалила пакет законопроєктів для контролю над зброєю

Палата представників США ухвалила пакет законопроєктів для контролю над зброєю

20:24 08.06.2022
Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

08:48 08.06.2022
США вважають високою загрозу кібератак з боку РФ

США вважають високою загрозу кібератак з боку РФ

08:00 08.06.2022
Вантажний корабель Cargo Dragon вирушить до МКС не раніше 28 червня

Вантажний корабель Cargo Dragon вирушить до МКС не раніше 28 червня

07:56 08.06.2022
Міненерго США підвищило прогноз ціни Brent на 2022 рік до $107,37/бар., зберегло оцінку на 2023 рік

Міненерго США підвищило прогноз ціни Brent на 2022 рік до $107,37/бар., зберегло оцінку на 2023 рік

07:04 08.06.2022
Заступник держсекретаря США обговорила із заступником глави МЗС України допомогу Києву

Заступник держсекретаря США обговорила із заступником глави МЗС України допомогу Києву

20:40 07.06.2022
Мінфін США заборонив інвесторам купувати будь-які російські облігації на вторинному ринку

Мінфін США заборонив інвесторам купувати будь-які російські облігації на вторинному ринку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

Генсек Ради Європи Бурич засудила смертні вироки трьом іноземцям так званим судом у Донецьку

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Володимира Путіна і топчиновників із РФ

"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

ОСТАННЄ

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

За четвер українські захисники знищили 32 окупанти, 5 одиниць техніки та склад із боєприпасами

Вінницька харчосмакова фабрика наростила розлив оцту для задоволення ажіотажного попиту

Глава Мін'юсту Латвії доручив розробити закон, який дозволяє відчужувати російську та білоруську власність

Генсек Ради Європи Бурич засудила смертні вироки трьом іноземцям так званим судом у Донецьку

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді

Конституційний суд визнав неконституційним п.4 частини першої ст.284 КПК України

Російський бізнесмен Фрідман консультується про набуття українського громадянства

Ворожі війська вбили трьох мирних жителів Донбасу за добу

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, окупанти відступили

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА