Події

19:24 09.06.2022

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів спалахнув ліс, гасити вогонь довелося під повторним обстрілом

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На Харківщині в результаті ворожих обстрілів спалахнув ліс, гасити вогонь довелося під повторним обстрілом

Вранці 9 червня внаслідок ворожих обстрілів почалася пожежа у хвойному лісі у Високоборському лісництві біля сел. Андріївка Ізюмського району Харківської області.

"Полум'я охопило площу близько 2,5 га. Була загроза поширення полум'я на житловий сектор населеного пункту", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У гасінні вогню було задіяно підрозділ Андріївської місцевої пожежної команди, а також техніка та співробітники лісгоспу. Місцевим пожежникам та лісникам довелося працювати під постійними ворожими обстрілами. За неповні дві години їм вдалося ліквідувати пожежу та не допустити її поширення на житлові будинки.

 

 

Теги: #пожежі #обстріли #харківщина

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