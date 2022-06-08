У Сумській області в результаті обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби

У середу, 8 червня, російські війська кілька разів відкривали вогонь на території Сумської області, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"Після 11 ранку мінометний обстріл Есманської громади. Близько 10 прильотів. Після обіду ворог також відкривав вогонь на території Хотинської та Юнаківської громад. Працювали з мінометів та великокаліберних кулеметів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Крім того, у Шосткінському районі внаслідок обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби України.

"Воно була відкрито у 2015 році для утримання незаконних мігрантів. На війні воно не використовується", - уточнив Живицький.

Близько 15 години було зафіксовано ще 6 прильотів по території Середино-Будської громади. Також прослуховувалися кулеметні черги. В результаті обстрілу пошкоджено господарську цивільну споруду.

Після 16 години російські літаки завдали два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 особу та знищено 1 автомобіль.