Події

19:37 08.06.2022

Президент ФК "Шахтар" Ахметов надасть фінансову допомогу клубам і дитячим футбольним проєктам

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Президент ФК "Шахтар" Ахметов надасть фінансову допомогу клубам і дитячим футбольним проєктам

Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов прийняв рішення про надання фінансової допомоги клубам та дитячим футбольним проєктам, повідомляє пресслужба футбольного клубу.

"ФК "Шахтар" вітає намір УАФ та клубів Прем'єр Ліги щодо проведення наступного чемпіонату України. Через складну економічну ситуацію в країні не всі можуть повноцінно готуватися до чемпіонату. У зв'язку з цим президент Клубу Рінат Ахметов прийняв рішення про підтримку українського чемпіонату, клубів першої та другої ліги, проєктів дитячого футболу сумою у розмірі 60 млн грн", - зазначається у повідомленні.

У клубі наголосили, що принцип солідарності є основою європейського футболу.

"Упевнені, допомагаючи, ми стаємо лише сильнішими і робимо згуртованішою нашу велику дружну футбольну сім'ю. Разом - переможемо!" - підсумували у "Шахтарі".

Теги: #футбол #ахметов #діти
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