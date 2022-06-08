Події

17:36 08.06.2022

Суд заборонив партію "Опозиційний блок" - рух "ЧЕСНО"

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Суд заборонив партію "Опозиційний блок" - рух "ЧЕСНО"

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) частково задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок", повідомляє сайт руху "ЧЕСНО".

Відповідно до рішення суду від 8 червня, копію якого оприлюднили в "ЧЕСНО", майно, гроші та інші активи політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передається у власність держави.

Як повідомлялося, Мін'юст подав позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду про заборону в Україні проросійських партій.

Теги: #суд #опозиційний_блок
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