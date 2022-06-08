Через ворожі обстріли на Харківщині горіли переважно житлові будинки

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 11 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Холодногірському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (4) та Харківському (2) районах області. У Харкові постраждав виробничий об'єкт, в решті випадків виключно приватні домоволодіння", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники також 4 рази виїжджали у місця влучення ворожих боєприпасів, проте пожеж там виявлено не було. У цих випадках відбулося часткове руйнування конструкцій приватних будинків, гаражних боксів, постраждали 2 особи (Шевченківський район Харкова), а також постраждав фасад торговельного об'єкту в Індустріальному районі.

Аварійно-рятувальні роботи проводилися на 2-х зруйнованих ворожими обстрілами об’єктах. До них було залучено 21 рятувальника та 2 одиниці спеціальної техніки. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 16 ворожих боєприпасів.