Єрмак закликав послів країн G7 сприяти у прискоренні постачання урядами своїх країн необхідного озброєння для потреб ЗС України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав послів країн G7 до сприяння прискоренню постачання урядами своїх країн необхідного озброєння для потреб Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба глави держави, у ході зустрічі глава ОП запропонував активізувати роботу з метою посилення поінформованості партнерів щодо оборонних потреб України, зокрема шляхом проведення регулярних брифінгів для військових експертів заінтересованих країн, організації візитів журналістів на передову тощо.

Єрмак також поінформував керівників дипмісій про результати візиту президента Володимира Зеленського на передові позиції на Донбасі, про результати діяльності експертної групи Єрмака-Макфола щодо вироблення санкційних рекомендацій проти Росії та обговорив питання повоєнного відновлення держави, запропонувавши їм брати активну участь у даній ініціативі.

Окремо наголошувалося на важливості забезпечення прогресу на шляху до членства України в Європейському Союзі. Учасники зустрічі обмінялися думками щодо шляхів відновлення повноцінного експорту українських зернових, зокрема через чорноморські порти України.

Сторони погодилися з важливістю проведення регулярних брифінгів для послів G7, зокрема за участю вищого керівництва держави, з метою обміну думками щодо актуальних питань внутрішньо- та зовнішньополітичного порядку денного.