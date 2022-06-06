Мішель у Раді безпеки ООН: Воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані

Президент Європейської ради Шарль Мішель упевнений, що винних у звірствах, вчинених російськими військовими в Україні, буде покарано.

Під час виступу в понеділок у Нью-Йорку в рамках засідання Ради безпеки, він нагадав, що кілька тижнів тому побував у Бородянці, де "російськими солдатами було скоєно звірства, воєнні злочини та злочини проти людяності". "Ці злочини мають бути і будуть покарані. Щоб привести до відповідальності тих, хто відповідальний, нам потрібні докази, тому ми зараз допомагаємо зібрати докази цих злочинів. Безкарність – це не варіант", - переконаний Мішель.

У зв'язку з цим він привітав попередні заходи Міжнародного кримінального суду та заявив про підтримку прокурора у розслідуванні цих злочинів, нагадавши, що ЄС допомагає українському генеральному прокурору та представникам громадянської спільноти у зборі доказів.

"Жінки, мир і безпека – це критично важливий предмет. Російські збройні сили застосовують сексуальне насильство як зброю війни, це злочин проти людяності. Тактика тортур, терор та репресії - ганебні дії у ганебній війні. Це має бути розслідувано, щоб не було безкарності. Ця війна також стала причиною того, що мільйони змушені були покинути свої будинки та шукати захисту за межами України, переважно жінки та діти. Вони вразливі до торгівлі людьми. Ми в ЄС віддані тому, щоби захистити їх", - сказав президент Євроради.