У Києві заарештували 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству, їх передали до управління АРМА

Столичні правоохоронці під час розслідування кримінального провадження заарештували 26 одиниць транспортної техніки, земельну ділянку площею 5 га та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв. м компанії, директором та засновниками якої є підприємці з РФ.

"Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання, директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є підприємці країни-агресора", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Київської міської прокуратури у понеділок.

У ньому уточнюється, що під час слідства, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 КК України, на території цього підприємства здійснено огляд, під час якого вилучено 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн грн.

"За клопотанням Київської міської прокуратури транспортні засоби, земельна ділянка площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс приміщень площею 6 тисяч кв. м вартістю понад 120 млн грн, що належать зазначеному підприємству, заарештовано та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА – ІФ)", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн.

"Правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі вказаних активів АРМА. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - підсумували у прокуратурі.