На Одещині затримано директора благодійного фонду за продаж гумдопомоги

Керівник Центру гуманітарної допомоги на Одещині продавав гумодопомогу з країн ЄС та пожертвування українців на потреби армії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури директору благодійного фонду повідомлено про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв із метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться у повідомленні, текст якого розміщено у понеділок у телеграм-каналі відомства.

За інформацією прокуратури, керівник Центру гумдопомоги, створеного на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок.

"Зібрану гуманітарну допомогу чоловік продавав. Його було затримано під час отримання майже півмільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції на Одещині.