Події

12:34 06.06.2022

На Одещині затримано директора благодійного фонду за продаж гумдопомоги

1 хв читати
На Одещині затримано директора благодійного фонду за продаж гумдопомоги

Керівник Центру гуманітарної допомоги на Одещині продавав гумодопомогу з країн ЄС та пожертвування українців на потреби армії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури директору благодійного фонду повідомлено про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв із метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться у повідомленні, текст якого розміщено у понеділок у телеграм-каналі відомства.

За інформацією прокуратури, керівник Центру гумдопомоги, створеного на базі благодійного фонду, підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів, бронежилетів, аптечок.

"Зібрану гуманітарну допомогу чоловік продавав. Його було затримано під час отримання майже півмільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції на Одещині.

Теги: #одеська_область #гумдопомога #махінації
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 04.06.2022
Літаки РФ запустили крилату ракету по сільськогосподарському підприємству на Одещині

Літаки РФ запустили крилату ракету по сільськогосподарському підприємству на Одещині

20:01 03.06.2022
Фонд гурту Metallica зібрав мільйон доларів для потерпілих від війни українців

Фонд гурту Metallica зібрав мільйон доларів для потерпілих від війни українців

12:13 01.06.2022
Заступника голови Чернівецької ОВА викрито на махінаціях із гумдопомогою – СБУ

Заступника голови Чернівецької ОВА викрито на махінаціях із гумдопомогою – СБУ

08:04 30.05.2022
Окупанти випустили дві ракети по Одеській області: одна збита ППО, інша влучила в непрацюючий міст через Дністровський лиман

Окупанти випустили дві ракети по Одеській області: одна збита ППО, інша влучила в непрацюючий міст через Дністровський лиман

07:09 30.05.2022
Українська ППО збила ракету, запущену з літака з боку Чорного моря у напрямку Одеської області

Українська ППО збила ракету, запущену з літака з боку Чорного моря у напрямку Одеської області

14:21 28.05.2022
Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств

Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств

17:16 27.05.2022
Україна за 3 міс. війни отримала медичну гумдопомогу на майже 7 млрд грн

Україна за 3 міс. війни отримала медичну гумдопомогу на майже 7 млрд грн

07:06 26.05.2022
У Лисичанську російські військові обстріляли центр міста з артилерійських установок

У Лисичанську російські військові обстріляли центр міста з артилерійських установок

20:43 22.05.2022
У Луганську область поставлено 35 тонн гумдопомоги

У Луганську область поставлено 35 тонн гумдопомоги

14:50 21.05.2022
Ворог завдав ракетного удару по промпідприємству з добривами в Одеській області, загрози людям і навколишньому середовищу немає - ОК "Південь"

Ворог завдав ракетного удару по промпідприємству з добривами в Одеській області, загрози людям і навколишньому середовищу немає - ОК "Південь"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миколаєві чути вибухи - мер

На території Білорусі зберігається присутність підрозділів ЗС РФ, які мають на озброєнні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації

Зеленський відвідав у неділю Лисичанськ і Соледар

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

ОСТАННЄ

Естонія має намір залучити інші країни до відновлення зруйнованих під час війни з РФ об'єктів на Житомирщині – перший віцеспікер Рійгікогу

Швеція поставить Україні протикорабельні ракетні системи малої дальності

Боррель побоюється глобальних наслідків продовольчої кризи, вважає РФ відповідальною за те, що відбувається

Кулеба: Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні

Зеленський отримав від Джонсона підтвердження нового посиленого пакета оборонної підтримки України

Двоє поліцейських із Миколаївської області передали окупантам табельну зброю – прокуратура

Унаслідок ворожих обстрілів Дергачів є загиблі та поранені, пошкоджено магістральний газопровід

В Україні у вівторок очікується тепла погода, без опадів

У країнах Балтії розпочалися навчання ВПС НАТО Ramstein Alloy

За місяць на онлайн-платформі UNITED24 зібрано понад 1,5 млрд грн на потреби України - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА