Кабмін включив до реєстру два індустріальних парки у Київській та Закарпатській областях

Кабінет Міністрів України схвалив включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків два парки - "Л-Таун Парк" (Київська область) та "Марамуреш" (Солотвинська селищна рада, Закарпатська область), повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський.

"Два парки включені до Реєстру вперше за новою процедурою - рішенням уряду. В умовах воєнного стану індустріальні парки створюють умови не лише для появи абсолютно нових підприємств, а й для релокації цілих заводів із областей, охоплених бойовими діями", - написав нардеп у фейсбуці.

Він уточнив, що процедура ухвалення рішення про включення до реєстру не Міністерством економіки (як раніше), а Кабміном передбачена змінами до закону "Про індустріальні парки", які набрали чинності восени минулого року.

Кисилевський нагадав, що новий закон дав можливість державного фінансування будівництва інфраструктури та компенсації керуючим компаніям та учасникам ІП витрат на підключення та приєднання до електромереж.

Також передбачається можливість компенсації учасникам ІП відсоткових ставок за кредитами.

"Найближчим часом очікуємо ухвалення ВР ще двох законів - із податковими та митними стимулами", - зазначив нардеп.

Відповідно до розміщеної на сайті Солотвинської селищної ради Закарпатської області (ініціатора створення парку) презентації ІП "Марамуреш", розмір її земельної ділянки становить 33 га, орієнтовна площа промислових та інших об'єктів - 205 тис. кв. м.

Планова спеціалізація - деревообробка, виготовлення меблів, машинобудування, високоточне приладобудування, логістика та склади.

Орієнтовна кількість працівників - понад 2 тис. осіб. Концепція парку розроблена повністю за рахунок місцевого бюджету. Відповідно до неї, орієнтовна сума інвестицій у створення ІП - 2,83 млрд грн, зокрема в облаштування інфраструктури - 352 млн грн.

Ініціатором створення ІП "Л-Таун Парк" виступила Глухівська територіальна громада Фастівського району Київської області.

Станом на кінець 2021 року до Реєстру індустріальних парків було включено 53 індустріальних парки, у 25 обрано керівників компаній, у восьми - залучено учасників (загалом 15 учасників). Цього року з Реєстру виключено ІП "Олександрія".