За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, 15 з яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, спричинені обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (2) та Харківському (2) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі та хвойний ліс", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у Київському та Салтівському районах Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 26 ворожих боєприпасів.