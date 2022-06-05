Події

07:49 05.06.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

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За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, 15 з яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, спричинені обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (2) та Харківському (2) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі та хвойний ліс", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у Київському та Салтівському районах Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 26 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #ситуація #харківська_область
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