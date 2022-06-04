Події

19:33 04.06.2022

Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У

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Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У

Російські окупанти обстріляли Бахмут, Краматорськ, Костянтинівку та Лисичанськ із тактичного ракетного комплексу "Точка-У". На східному фронті ворог завдає ракетно-авіаційних ударів із використанням вертольотів Ка-52 та літаків Су-25, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об'єктів на території України, продовжують інформаційні вкидання про розташування військових підрозділів у школах, лікарнях і церквах", – йдеться у вечірньому зведенні на фейсбуці.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилася без змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області та Кам'янської Слободи Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує концентрувати резерви для спроб продовження наступальних дій у напрямках населених пунктів Ізюма, Барвінкового та Слов'янська.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати межі і не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичне вогневе ураження на позиції наших військ.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються утримати українських військових шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Продовжуються бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

Ворог завдав чотири ракетні удари із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов'янськ та Соледар.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційні удари вертольотами Ка-52 недалеко від Гірського, Яківлівки та Мирної Долини, і літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню районами населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Наніс авіаційні удари вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

У районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе та Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 районами Новомихайлівки, Мар'їнки. Ракетно-авіаційні удари завдано по населеному пункту Курахове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхового та Зелений Гай. Авіаційного удару літаками Су-25 завдано по населеному пункту Каменське.

На Південнобузькому напрямку ситуація змін не зазнала.

Противник продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Українські захисники завдають шкоди російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

 

Теги: #україна #війна #зведення
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