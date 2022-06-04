Три людини загинули, за життя чотирьох борються медики після ранкового обстрілу Миколаєва

Три людини загинули, ще чотири постраждали внаслідок обстрілу Корабельного району Миколаєва у суботу вранці, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення отримали ще четверо осіб - за їхні життя борються медики", - написав він у телеграм-каналі.

"Попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Наразі збираємо детальну інформацію. Більше зможу вам повідомити згодом", - написав мер.