Події

10:58 04.06.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі наближається до 531,5 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі наближається до 531,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 531 млн 457 тис.616, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу в світі від наслідків зараження COVID-19 померли 6 млн 297 тис. людей.

До числа країн з понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина і Велика Британія.

Число інфікованих і померли від наслідків зараження:

  • США - 84 млн 724 тис.329 і 1 млн 8 тис. 422.
  • Індія - 43 млн 168 тис.585 і 524 тис. 651.
  • Бразилія-31 млн 137 тис. 479 і 666 тис. 971.
  • Франція - 29 млн 788 тис.676 і 149 тис. 503.
  • Німеччина - 26 млн 493 тис.235 і 139 тис. 386.
  • Велика Британія - 22 млн 493 тис.328 і 179 тис. 415.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 810,7. У США на 1 млн жителів померли 3 тис.87 людини, Індії - 373, Бразилії - 3 тис. 96, Франції - 2 тис. 265, Німеччини - 1 тис. 657, Великої Британії - 2 тис. 607.

Теги: #світ #коронавірус
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