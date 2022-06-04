Події

08:37 04.06.2022

У Харкові стався вибух на підприємстві, одна людина загинула, одну поранено

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У Харкові стався вибух на підприємстві, одна людина загинула, одну поранено

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, 14 із яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському (5) та Харківському (2) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, підприємства", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

О 19:37 через ворожі обстріли в с. Циркуни спалахнули приватний будинок і господарство. Площа пожежі становила близько 150 кв. Силами трьох пожежно-рятувальних підрозділів вогонь було ліквідовано о 21:10. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину. Інформація уточнюється.

Близько 18:00 стався обстріл Балаклії, в результаті почалися 2 пожежі у приватному секторі. Відразу після їхньої ліквідації прийшов виклик про влучення снаряда на територію одного з підприємств. Рятувальники, що прибули на місце, з'ясували, що пожежі не було, але було зруйновано гараж на площі 300 кв.м. З-під завалів співробітники ДСНС вилучили 3 людей, зокрема 1 загиблого.

Крім того, близько 22:00 у результаті необережного поводження з невідомим вибухонебезпечним предметом стався вибух на території одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. В результаті вибуху 1 особа загинула, ще 1 отримала травми.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 14 ворожих боєприпасів.

 

юв

Теги: #вибух #харків #підприємство
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