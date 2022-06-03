Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard, які буди у неї на озброєнні, вони можуть потрапити до України

Федеральне міністерство оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії вирішило, що Німеччина може вільно розпоряджатися бойовими танками Leopard, які раніше належали швейцарській армії, пише швейцарське видання "Tages Anzeiger" у п'ятницю.

"Третим країнам досі не дозволено передавати в Україну військову техніку, зроблену у Швейцарії. Федеральна рада так вирішила... Незважаючи на рішення Федеральної ради, Швейцарія вперше дозволяє передачу зброї у зв'язку з війною в Україні. Проте йдеться не про військову техніку швейцарського виробництва, а про бойові танки Leopard із колишніх запасів швейцарської армії", - йдеться в повідомленні.

42 такі бойові танки Leopard 2 A4 були продані Швейцарією виробнику Rheinmetall Landsysteme у Кілі, Німеччина, у 2010 та 2011 роках. Тоді ж на всіх машинах було демонтовано 120-міліметрову пушку, систему залпового вогню, кулемети, бортову систему зв'язку та інше обладнання. Ці деталі залишилися у Швейцарії як запасні частини для танків "Леопард".

Подальше використання танків є винятковою відповідальністю Rheinmetall. Німецьке законодавство щодо експорту військової техніки має вирішальне значення, наголошує видання.