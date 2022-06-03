Польське бюро автострахувальників розірвало двосторонні угоди з РФ і Білоруссю

Польське бюро автострахувальників (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, PBUK) розірвало двосторонні угоди з Росією та Білоруссю, повідомив польський портал pravo.pl.

"Польське бюро автострахувальників розірвало двосторонні угоди, що пов'язують їх з білоруськими та російськими організаціями. Рішення набуло чинності 1 червня 2022 року. Відповідно до чинних угод щодо зобов'язань із взаємного визнання сертифікатів "Зелена карта", виданих як PBUK, так і білоруською та російською сторонами, закінчуються 31 травня 2023 року о 23:59 за центральноєвропейським часом", - йдеться в повідомленні.

Після цієї дати сертифікати "Зеленої карти", видані членами PBUK від його імені, стануть недійсними на території Білорусі та РФ.

"Водії транспортних засобів із польськими номерами повинні будуть оформлювати місцеву страховку при перетині кордону з Білоруссю та РФ. Також водіям із цих країн доведеться купувати прикордонну страховку у Польщі при в'їзді до країни", - прокоментував голова правління PBUK Маріуш Віхтовські.

Аналогічні угоди були розірвані всіма національними офісами Європейської економічної зони та Швейцарським офісом, зазначили у PBUK.