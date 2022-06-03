Фонд гурту Metallica зібрав мільйон доларів для потерпілих від війни українців
Двомісячна кампанія фонду американської музичної групи Metallica "All Within My Hands Foundation" зі збору коштів для гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям завершилася, досягнувши мети $1 млн.
"Ми дуже раді поділитися тим, що... кампанія All Within My Hands Foundation "Months Of Giving 2022" досягла своєї мети в 1 000 000 доларів! 4 квітня ми розпочали двомісячну кампанію зі збору коштів для World Central Kitchen (компанія, що займається організацією харчування постраждалим від стихійного лиха - ІФ) та їх ініціативи Chefs For Ukraine і не змогли б цього зробити без усіх вас", - повідомляється на фейсбук-сторінці гурту.
Як повідомляється на сайті World Central Kitchen, організація почала підтримувати внутрішньо переміщених осіб в Україні та осіб, які залишили межі країни, роздаючи їм безоплатні обіди та продуктові набори, вже понад три місяці тому.
"WCK надала більше ніж 31 мільйон обідів у понад 230 містах завдяки 4 300 співробітникам, які… невпинно трудяться, щоб нагодувати нужденних сусідів, навіть коли самі піддаються атакам. Їх логістична мережа доставки охоплює фургони, вантажівки, потяги та склади у всій країні, доставляючи більше ніж 4 тис. тонн продовольства сім'ям, іноді в районах, повністю відрізаних через бойові дії та близькість до російського кордону", - йдеться у повідомленні.