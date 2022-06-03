Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на кінець травня 2022 року становила 2,93 млн, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

Згідно з його даними, зібраними від національних урядів, найбільше біженців із таким статусом у Польщі – 1 млн 142,96 тис., водночас до країни з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 2 червня прибули 3,792 млн осіб, а у зворотному напрямку виїхали до України 1,795 млн.

Слідом ідуть Чехія та Німеччина, де кількість біженців з України, які зареєструвалися для тимчасового захисту, становить відповідно 361,42 тис. та 329,34 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 780 тис. біженців з України. Отже, виходячи з поданих даних, менше ніж половина з них звернулися по статус тимчасового захисту у цій країні.

У Чехії ситуація, за інформацією ООН, інша: по статус захисту звернулися майже всі, хто прибув – 361,42 тис. із 361,56 тис.

У переважній більшості інших країн картина схожа до Чехії: статистика зафіксованих біженців повністю або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся по статус захисту, що ймовірно пов'язано з особливістю їх обліку. Винятком, сходим до Німеччини, є лише Румунія – 33,22 тис. зі статусом із 84,47 тис. зафіксованих у країні біженців, Естонія – 25,69 тис. із 39,8 тис. та Італія – 97,31 тис. із 125,91 тис.

Окрім Польщі, Чехії, Німеччини та Італії понад, 50 тис. біженців з України зареєструвалися для статусу тимчасового захисту також в Іспанії – 109,47 тис., Словаччині – 78,57 тис. (із 270 тис. чистого припливу через кордон із початку війни), Австрії – 68,75 тис., Нідерландах – 60,02 тис., Литві – 53,89 тис. та Швейцарії – 50,1 тис.

Далі йдуть Бельгія – 44,65 тис., Франція – 43,3 тис., Португалія – 39,79 тис., Швеція – 38 тис., Велика Британія – 37,4 тис., Ірландія – 32,42 тис. і Данія – 27,21 тис., а також згадані вище Румунія та Естонія.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Фінляндії – 24,46 тис., Латвії – 23,38 тис., Угорщині – 23,35 тис., Норвегії – 16,71 тис., Греції – 13,4 тис., Хорватії – 13,37 тис. і на Кіпрі – 11,98 тис.

Окрім того, у статистиці ООН представлені біженці України в Словенії – 6,94 тис., Люксембурзі – 5,4 тис., Чорногорії – 2,53 тис., Ісландії – 1 тис., на Мальті – 0,92 тис., у Сербії та Косово – 0,62 тис. і Ліхтенштейні – 0,19 тис.

У таблиці також є дані з Болгарії, можливо внесені з помилкою: згідно з ними там було зафіксовано 78,71 тис. біженців з України, проте статус захисту отримали 110,62 тис.

ООН також зазначила країни, в яких було зафіксовано біженців з України, однак немає даних про набуття ними статусу: Молдова – 87,72 тис., Туреччина – 85 тис., Грузія – 19,69 тис., Азербайджан – 5,06 тис., Албанія – 1,34 тис., Північна Македонія – 1,13 тис., Боснія і Герцеговина – 0,36 тис. та Вірменія – 0,3 тис.

Окремо варто зазначити Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 41,1 тис. і 16,65 тис. осіб. В інформації ООН повідомляється, що в РФ зафіксовано всіх, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі – менше ніж половину. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН, з України з початку війни виїхали 6,98 млн осіб, тоді як назад повернулися, за даними Держприкордонслужби України, майже 2,5 млн. Згідно з цією інформацією, чистий відтік із початку війни можна оцінити приблизно у 4,5 млн осіб, зокрема до Росії – понад 1 млн осіб.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну УВКБ ООН оцінює приблизно у 8 млн. Окрім того, ще майже 13 млн осіб, за оцінками організації, застрягли в постраждалих районах або не можуть залишити їх через підвищений ризик для безпеки, руйнування мостів та доріг, а також брак ресурсів або інформації про те, куди переїхати, знайти безпеку та житло.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідного статусу, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі – у 5 млн.