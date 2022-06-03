МВС України: відкрито 16 справ про зґвалтування мирних жителів окупантами, 13 потерпілих встановлено лише у Київській області

До органів поліції України надійшло близько півсотні звернень про сексуальне насильство російськими військовослужбовцями стосовно мирного населення, відкрито 16 справ, пред'явлено три підозри, повідомляють у МВС.

"Щодо сексуального насильства стосовно мирного населення - це дуже важка тема, латентна. Тема, про яку, як правило, постраждалі не хочуть говорити, тому що той страх і біль, які вони пережили… хочуть якнайшвидше забути", - сказала заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко на брифінгу у п'ятницю у Києві.

За словами Павліченко, складність документування цих злочинів також полягає у недостатності доказів і навіть їх відсутності. "Російські окупанти прибирали сліди цих злочинів. Вони спалювали тіла мирних жителів, яких катували. Тому складнощі з документуванням таких злочинів", - пояснила заступник міністра.

Павліченко повідомила: "На сьогодні відкрито десятки кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, скоєного військовослужбовцями РФ стосовно мирного населення".

Заступник глави МВС зазначила, що лише до органів поліції надійшло близько півсотні звернень про сексуальні злочини окупантів.

Павліченко уточнила, що повідомлення надійшли з Київської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Харківської, Луганської та Чернігівської областей. "Це ті області, в яких відбувалися активні бойові дії", - додала Павліченко.

"Відомості про 16 таких фактів слідчі Національної поліції вже внесли до ЄРДР. Інформація про інші факти ще перевіряється, встановлюються потерпілі, збираються докази", - повідомила заступник міністра.

Павліченко наголосила, що поліція має підтверджену інформацію про зґвалтування неповнолітніх дівчат, жінок старшого віку. "Відомості про ці факти внесені до ЄРДР, триває розслідування", - сказала Павліченко.

За її словами, трьом особам у трьох кримінальних провадженнях за фактом зґвалтування повідомлено про підозру.

На Київщині, як розповіла Павліченко, встановлено 13 потерпілих від сексуального насильства з боку окупантів.

Вона нагадала, що воєнні злочини, до яких також належить зґвалтування мирних жителів, не мають терміну давності.