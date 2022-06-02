У Запорізькій області аграрії викинули тонни овочів біля ворожого блокпоста

У Запорізькій області російські військові блокують проїзд вантажівок з овочами на підконтрольну Україні територію, повідомив у телеграм-каналі міський голова м. Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, у Василівці на російському блокпості "люди були змушені викинути тонни овочів", які планували продати на ринках Запоріжжя.

"Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви", - зазначив Орлов.

На оприлюднених фото видно, що на землі біля ворожого блокпоста лежить велика кількість овочів: мішки з картоплею, капуста, кабачки.

Як зазначають у соцмережах місцеві жителі, фури з молодими овочами та ягодами, вирощеними аграріями Василівського району, простоюють на рашистських блокпостах цілодобово.

За їхніми словами, окупанти не пропускають швидкопсувні вантажі в бік Запоріжжя, щоб створити на територіях, підконтрольних Україні, продуктову кризу.