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07:54 03.04.2022

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам, інтенсивність знизилася

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Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам, інтенсивність знизилася

Російські окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим і цивільним об'єктам в Україні, інтенсивність ударів знизилася, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні та авіаційні удари по військовим і цивільним об'єктам, але інтенсивність завдання ракетних ударів і ударів із застосуванням високоточної зброї знизилася", – йдеться у зведенні Генштабу в ніч з суботи на неділю.

Також зазначається, що триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів із мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та становищі підрозділів окупаційних військ та їх союзників не зазначено.

На Поліському напрямку. Окупанти продовжують виведення підрозділів на територію республіки Білорусь. При відведенні військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Сіверському напрямку ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до Російської Федерації та республіки Білорусь. Основні маршрути руху колон противника проходять у напрямку населених пунктів Гомельської та Могилівської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер". Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об'єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправлення на територію Російської Федерації.

Йде виведення в російську федерацію (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу, що діяли у напрямку міста Бровари. Забезпечення виведення військ здійснюється батальйонно-тактичною групою 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріл житлових та промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід зазначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямі. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема із застосуванням безпілотних летальних апаратів.

На Донецькому напрямку противник продовжував вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та проводить штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході на Вугледар та Мар'їнку. Успіху не досягли.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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