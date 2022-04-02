За добу відбито шість атак супротивника, знищено 17 одиниць техніки

Станом на вечір суботи, 2 квітня, у зоні проведення ООС відбито 6 атак російських окупантів, знищено 17 одиниць ворожої техніки, повідомили у штабі ООС.

"Завдяки вмілим діям і майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника", сказано в повідомленні у фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news