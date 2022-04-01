Події

21:14 01.04.2022

6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

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6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня з Донецької, Луганської та Запорізької областей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, з Маріуполя Донецької області – 3071 особу.

З Луганської області: Сєвєродонецьк – 285 осіб, Рубіжне – 60, Лисичанськ – 1300, Кремінна – 52, Попасна – 38.

Із Запорізької області: Пологи – 452 особи, Василівка – 180, Мелітополь – 813, Бердянськ – 15.

Як повідомляє Тимошенко, зараз у Запоріжжі чекають людей, які виїхали автобусами та особистим транспортом з Бердянська та Мелітополя.

"Вони пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці. 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими жителями, 300 приватних автомобілів", - написав він.

 

 

 

Теги: #евакуація #населення #вивезення
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